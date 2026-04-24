BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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24.04.2026 15:18:30

BP Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Pence belassen. Der Ölkonzern positioniere sich als Unternehmen mit einem bewussten Neuanfang, schrieb Lydia Rainforth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür stehe die neue Konzernchefin, ein aktiverer Aufsichtsrat, die Erkenntnis über eigene Defizite und der verstärkte Fokus darauf, effizienter zu werden. Auf höchster Ebene bestehe Einigkeit über diese Punkte und deren Dringlichkeit./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 09:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,70 £ 		Abst. Kursziel*:
13,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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