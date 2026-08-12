Sartorius Stedim Biotech Aktie
|178,80EUR
|0,80EUR
|0,45%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Charles Weston senkte in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius sowie seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech geringfügig. Damit trug er den Quartalszahlen der beiden Unternehmen sowie Wechselkursveränderungen Rechnung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
179,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
178,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,45%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.03.26
|Sartorius Stedim-Aktie: Goldman Sachs hebt auf 'Buy' - Zinsen drücken Kursziel (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)