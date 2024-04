NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 359 Euro belassen. Bei den Aufträgen habe es erwartungsgemäß eine Erholung gegeben, doch das Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz (Book-To-Bill) sei mit 1,01 etwas gefallen im Vergleich zum Vorquartal, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwähnte den Eindruck, dass diesbezüglich am Markt mit 1,04 mehr erwartet wurde./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:38 / ET





