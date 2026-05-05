NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Start in das Jahr 2026, wobei die vom Auto- und Industriezulieferer zur Verfügung gestellte Konsensschätzung für das operative Ergebnis leicht übertroffen worden sei. Der Fokus liege nun auf den Initiativen von Schaeffler zur Steigerung der Ergebnisse im Bereich Elektromobilität und zur Reduzierung der Verluste in diesem Bereich./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST





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