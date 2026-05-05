Schaeffler Aktie
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WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem soliden Start in das Jahr 2026, wobei die vom Auto- und Industriezulieferer zur Verfügung gestellte Konsensschätzung für das operative Ergebnis leicht übertroffen worden sei. Der Fokus liege nun auf den Initiativen von Schaeffler zur Steigerung der Ergebnisse im Bereich Elektromobilität und zur Reduzierung der Verluste in diesem Bereich./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,26 €
|
Abst. Kursziel*:
21,07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,19%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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