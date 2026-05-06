Schaeffler Aktie
|8,50EUR
|0,06EUR
|0,71%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
Schaeffler Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Er sehe Schaeffler sowohl beim Thema Antriebstechnologien als auch beim Zukunftsthema Humanoide gut positioniert, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Kaufen
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
8,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
8,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
10:05
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schaeffler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.05.26
|ROUNDUP 2: Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
05.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler gewinnen - 'Robuster Jahresstart, konservative Ziele' (dpa-AFX)
|
05.05.26
|ROUNDUP: Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Aktie zieht an (dpa-AFX)
Analysen zu Schaeffler AG
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|13:15
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|13:15
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|13:15
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|8,46
|0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.