Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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02.07.2026 10:53:47

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Industriesoftware-Unternehmens Cognite für 3,1 Milliarden US-Dollar erscheine strategisch überzeugend, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der Deal Fragen hinsichtlich der Übernahmedisziplin des Technologiekonzerns aufwerfen, da der Kaufpreis einen neuen Bewertungsrekord im Fertigungssektor darstelle./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
274,15 € 		Abst. Kursziel*:
9,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
274,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,35%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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