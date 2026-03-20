Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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20.03.2026 07:03:52

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein starkes Wachstum und eine gute operative Dynamik sollten die Ergebnisdynamik (EPS) des Technologiekonzerns antreiben, schrieb Mark Fielding in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine EPS-Prognosen für 2027 und 2028 an. Zudem liege seine Schätzung für die Wachstumsraten beim Umsatz bis 2030 über der Mitte der Zielspanne der Franzosen. Auch für das organische Wachstum ist er optimistischer./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
243,55 € 		Abst. Kursziel*:
19,07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
245,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,20%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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