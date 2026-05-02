Schneider Electric Aktie
|269,20EUR
|-0,10EUR
|-0,04%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen operativ leicht übertroffen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach den Zahlen. Haupttreiber blieben KI-Rechenzentren. Die Jahresziele hätten Bestand, bei wohl etwas geringerem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
290,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
269,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
269,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
