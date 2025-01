NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das aus eigener Kraft erreichte Wachstum dürfte im Schlussquartal 2024 gut 8 Prozent betragen haben, schrieb Analyst Andrew Wilson in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Geschäft rund um Datenzentren dürfte aus dem Zahlenwerk herausragen, hier setze sich die Stärke fort./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 00:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 00:55 / GMT



