secunet Security Networks Aktie

237,50EUR 6,00EUR 2,59%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

30.01.2026 09:24:32

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen bei allen entscheidenden Faktoren klar getoppt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Jahresergebnisse. Er ist auch optimistisch für 2026./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

