secunet Security Networks Aktie
|237,50EUR
|6,00EUR
|2,59%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Secunet von 231 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen bei allen entscheidenden Faktoren klar getoppt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Jahresergebnisse. Er ist auch optimistisch für 2026./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
241,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,47%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
