Commerzbank Aktie
|32,60EUR
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|0,90%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 34,80 Euro auf "Hold" belassen. Das freiwillige öffentliche Aktientauschangebot der italienischen Großbank Unicredit decke sich mit deren Anliegen, die Marktposition in Deutschland auszubauen, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Nach dem Angebot könne Unicredit nun weitere Commerzbank-Aktien am Markt kaufen, ohne dafür aktienrechtliche Hürden beachten zu müssen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Hold
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,96 €
|
Abst. Kursziel*:
8,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,75%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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