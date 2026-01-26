secunet Security Networks Aktie

204,50EUR -0,50EUR -0,24%
secunet Security Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

26.01.2026 10:48:23

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Der neue Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens für 2026 könnte wie üblich konservativ ausfallen, schrieb Andreas Wolf am Montag vor den Jahreszahlen. Damit habe Secunet Möglichkeiten, die Ziele zu übertreffen. Der Experte liegt mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für das Schlussquartal 2025 und für das Gesamtjahr 2026 nach eigener Aussage über den durchschnittlichen Erwartungen am Markt./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
176,50 € 		Abst. Kursziel*:
33,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
204,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,40%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

Analysen zu secunet Security Networks AG

10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

secunet Security Networks AG 204,00 -0,49% secunet Security Networks AG

