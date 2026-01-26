secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Der neue Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens für 2026 könnte wie üblich konservativ ausfallen, schrieb Andreas Wolf am Montag vor den Jahreszahlen. Damit habe Secunet Möglichkeiten, die Ziele zu übertreffen. Der Experte liegt mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für das Schlussquartal 2025 und für das Gesamtjahr 2026 nach eigener Aussage über den durchschnittlichen Erwartungen am Markt./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu secunet Security Networks AG
|10:48
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
|204,00
|-0,49%
