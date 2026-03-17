Sartorius vz. Aktie
|222,50EUR
|14,80EUR
|7,13%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
295,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
219,80 €
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Abst. Kursziel*:
34,21%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
222,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
32,58%
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Analyst Name::
James Vane-Tempest
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KGV*:
-
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