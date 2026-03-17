Sartorius Stedim Biotech Aktie

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17.03.2026 09:49:52

Sartorius Stedim Biotech Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der französischen Sartorius-Tochter Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 256 Euro auf "Buy" belassen. Der diesjährige Kapitalmarkttag sei als Chance für das neue Management des Labor- und Pharmazulieferers gesehen worden, die Erwartungen zu rekalibrieren und die aktualisierten mittelfristigen Ziele zu kommunizieren, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag. Er sieht die angestrebte organische Umsatz- sowie die Margensteigerung in der Hauptsparte Bioprocess Solutions (BPS) im Rahmen der Erwartungen. Im Bereich Lab Products & Services (LPS) bleibe Sartorius dahinter zurück./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169,00 € 		Abst. Kursziel*:
51,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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