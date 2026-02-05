Shell Aktie
|32,68EUR
|-0,67EUR
|-1,99%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
05.02.2026 12:35:37
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28,56 £
|
Abst. Kursziel*:
12,06%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse