32,68EUR -0,67EUR -1,99%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Briten hätten die Erwartungen bei Ergebnis und Cashflow etwas verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. An ihren Aktienrückkäufen hielten sie fest./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:40 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
28,56 £ 		Abst. Kursziel*:
12,06%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

