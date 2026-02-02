Shell Aktie

32,16EUR -0,19EUR -0,59%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

02.02.2026 13:49:33

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Shell-Aktien seien vergleichsweise schwach ins Jahr gestartet, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am Donnerstagmorgen. Ausgelöst worden sei dies durch einen schlechten Zwischenbericht im Januar. Dadurch seien höhere Kosten und Steuern sowie schwacher Öl-Handel bekannt geworden./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
27,70 £ 		Abst. Kursziel*:
15,50%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:49 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Shell Outperform RBC Capital Markets
16.01.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 32,10 -0,77% Shell (ex Royal Dutch Shell)

