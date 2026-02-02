Shell Aktie
|32,16EUR
|-0,19EUR
|-0,59%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Shell-Aktien seien vergleichsweise schwach ins Jahr gestartet, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal am Donnerstagmorgen. Ausgelöst worden sei dies durch einen schlechten Zwischenbericht im Januar. Dadurch seien höhere Kosten und Steuern sowie schwacher Öl-Handel bekannt geworden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
27,70 £
|
Abst. Kursziel*:
15,50%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:49
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:49
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|32,10
|-0,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:10
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|12:52
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|12:52
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|12:51
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:51
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:51
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|12:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|12:50
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|12:50
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12:50
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:50
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:50
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:33
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|AT & S buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital