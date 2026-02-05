Shell Aktie

32,68EUR -0,67EUR -1,99%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

05.02.2026 12:43:48

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28,55 £ 		Abst. Kursziel*:
-0,18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

