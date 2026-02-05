Shell Aktie
|32,68EUR
|-0,67EUR
|-1,99%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 2850 Pence auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Joshua Stone am Donnerstag nach Quartalszahlen. Der Fokus dürfte aber auf den unverändert hohen Aktienrückkäufen liegen, die für etwas Erleichterung sorgen sollten./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28,55 £
|
Abst. Kursziel*:
-0,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|32,93
|-1,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:47
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|12:46
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12:46
|Santander Buy
|UBS AG
|12:45
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|12:44
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:43
|Prosus Buy
|UBS AG
|12:42
|BBVA Buy
|UBS AG
|12:41
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|12:38
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|12:37
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|12:34
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12:32
|Santander Halten
|DZ BANK
|12:31
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|12:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:59
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|11:57
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|11:55
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:53
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:49
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:47
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:43
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:42
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:40
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:40
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|11:39
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|11:13
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG