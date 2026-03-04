Shell Aktie
|35,54EUR
|0,14EUR
|0,38%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3400 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,13 £
|
Abst. Kursziel*:
12,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|35,74
|0,93%
