Shell Aktie

35,54EUR 0,14EUR 0,38%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

04.03.2026 07:40:50

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3400 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,13 £ 		Abst. Kursziel*:
12,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

07:40 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 35,74 0,93% Shell (ex Royal Dutch Shell)

