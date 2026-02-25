Shell Aktie
|34,48EUR
|0,23EUR
|0,67%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,72 £
|
Abst. Kursziel*:
14,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,47%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets