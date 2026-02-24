Shell Aktie

34,03EUR 0,21EUR 0,61%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

24.02.2026 07:56:19

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zu erwartenden Ausschüttungen an die Aktionäre seien unverändert attraktiv, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Aktienrückkäufe des Öl- und Gasproduzenten könnten die Zahl der Aktien um etwa 6,5 Prozent verringern. Die Bewertungen im Sektor seien gestiegen, aber nach wie vor anspruchslos./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
33,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,65 £ 		Abst. Kursziel*:
11,30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11,30%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09.02.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell Overweight Barclays Capital
06.02.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Shell Neutral UBS AG
