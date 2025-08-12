NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Bei Shell verwies der Experte auf das überlegene Free-Cashflow-Profil./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.