MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien von 140 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Christian Obst passte sein Modell für den Autovermieter in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar hauptsächlich an höhere Zinsen an, während die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn mehr oder weniger unverändert geblieben seien. Er verwendete in der Kalkulation einen Multiplikator von 11,5 für den 2026 erwarteten Gewinn, was deutlich unter dem zehnjährigen Median von 16,5 liege. Er betonte seine Überzeugung, dass Sixt den Umsatz steigern und weiterhin eine prozentual zweistellige Marge erreichen kann./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 12:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



