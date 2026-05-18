Stellantis Aktie

6,32EUR -0,12EUR -1,79%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.05.2026 08:30:04

Stellantis Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Messlatte liege hoch, schrieb Henning Cosman am Sonntagabend anlässlich der bevorstehenden Kapitalmarktveranstaltung des Autoherstellers. Ein strategischer Neustart sei bereits eingepreist./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Equal Weight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
6,50 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
6,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
08:30 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
07:39 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.26 Stellantis Buy UBS AG
05.05.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
04.05.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Stellantis 6,32 -1,77% Stellantis

Aktuelle Aktienanalysen

08:47 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 BBVA Equal Weight Barclays Capital
08:31 Santander Overweight Barclays Capital
08:30 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
07:42 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:39 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:35 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 Merck Equal Weight Barclays Capital
07:21 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:20 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 TUI Overweight Barclays Capital
07:17 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:17 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:11 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:09 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06:54 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:53 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:46 Infineon Buy Citigroup Corp.
06:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:15 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
15.05.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
15.05.26 freenet Kaufen DZ BANK
15.05.26 Sixt Kaufen DZ BANK
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
15.05.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
15.05.26 SMA Solar Halten DZ BANK
15.05.26 Allianz Kaufen DZ BANK
15.05.26 RWE Buy UBS AG
15.05.26 Stellantis Buy UBS AG
15.05.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
15.05.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.05.26 OMV Barclays Capital
15.05.26 Brenntag Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
15.05.26 Nokia Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
15.05.26 Energiekontor Buy Warburg Research
15.05.26 grenke Buy Warburg Research
15.05.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.05.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.26 Bilfinger Neutral UBS AG
15.05.26 BMW Neutral UBS AG
15.05.26 SAP Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen