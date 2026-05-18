LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Messlatte liege hoch, schrieb Henning Cosman am Sonntagabend anlässlich der bevorstehenden Kapitalmarktveranstaltung des Autoherstellers. Ein strategischer Neustart sei bereits eingepreist./rob/ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT



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