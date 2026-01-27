Roche Aktie

352,20CHF 1,70CHF 0,49%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

27.01.2026 09:26:54

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
365,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
354,40 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
352,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

