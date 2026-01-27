NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl



