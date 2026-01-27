Roche Aktie
|352,20CHF
|1,70CHF
|0,49%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
365,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
354,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
352,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
