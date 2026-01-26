STMicroelectronics Aktie
|24,23EUR
|-0,32EUR
|-1,28%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er sehe die steigenden Lagerbestände im Halbleitersektor als wichtigen Indikator für eine positive zyklische Trendumkehr, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem spiegelten die Bewertungen die erfreulichen Preistrends noch nicht wider. Seine bevorzugten Wetten auf eine Erholung sind Texas Instruments, Renesas und STMicro./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 15:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,24 €
|
Abst. Kursziel*:
23,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,81%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|STMicro-Aktie verliert: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleibt optimistisch (dpa-AFX)
|
24.10.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für STMicro auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|STMicroelectronics mit Gewinneinbruch - Aktie des Infineon-Konkurrenten verliert deutlich (finanzen.net)
|
23.10.25
|Chiphersteller STMicro ringt weiter mit trägem Auto- und Industrieumfeld (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 30 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|24,19
|-1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:19
|Infineon Buy
|UBS AG
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:12
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:09
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:01
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:53
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets