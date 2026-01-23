STMicroelectronics Aktie

24,44EUR -0,15EUR -0,61%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223

23.01.2026 09:50:49

STMicroelectronics Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicro habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. STMicro sollte von einer Erholung der industriellen Endmärkte profitieren und sei nicht so stark von China abhängig wie Infineon./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,47 € 		Abst. Kursziel*:
18,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,66%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

