STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht bei den Franzosen weiter ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, wie er am Freitag schrieb. Sie bedienten zwei enorm wachstumsstarke Themen im Bereich der KI-Rechenzentren: Leistungshalbleiter und Silizium-Photonik./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,49 €
|
Abst. Kursziel*:
79,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,33%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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