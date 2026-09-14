Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
14.09.2026 08:44:49
Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" belassen. Nach dem ruhigsten Start der atlantischen Hurrikan-Saison seit 1960 sieht Analyst Kamran Hossain noch stärkeren Preisdruck auf die Rückversichererbranche zukommen, wie er am Freitag schrieb. Besonders skeptisch ist er für Swiss Re./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 18:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
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Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
138,75 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
139,05 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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