Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Alex Sloane sieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Konsens, der den Ausblick eines operativen Gewinnrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich widerspiegele. Investoren dürften sich auf den Wachstumskurs konzentrieren, der sich beschleunigen müsse, um die Jahreszielspanne zu erreichen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
81,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
74,22 €
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Abst. Kursziel*:
9,14%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
73,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
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Analyst Name::
Alex Sloane
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KGV*:
-
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20.04.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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20.04.26