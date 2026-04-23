Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise leicht erhöht von 69 auf 70 Euro und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Das erste Quartal "riecht nach Einstiegszeitpunkt", schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seinem Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Aromen- und Duftstoffherstellern. Die Wachstumserwartungen seien in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gesunken. Der Wachstumskonsens habe nicht nur für 2026, sondern auch für die kommenden drei Jahre korrigiert - hier um 20 Prozent. Die korrespondierende Kurskorrektur hält der Experte für übertrieben. Die Parfümdynamik halte sich und im Nahrungsmittelbereich stünden gute Nachrichten an. Dunford-Castro empfiehlt Croda nun zum Kauf und sieht Symrise weniger skeptisch als bisher./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
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Unternehmen:
Symrise AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
70,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
75,16 €
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Abst. Kursziel*:
-6,87%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
73,98 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-5,38%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
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KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
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07:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Symrise auf 'Hold' - Ziel aufgestockt auf 70 Euro (dpa-AFX)
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21.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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21.04.26
|XETRA-Handel: DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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20.04.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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20.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)