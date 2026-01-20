NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe über eine starke Geschäftsentwicklung im Schlussquartal 2025 berichtet, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Damit trotze Totalenergies dem negativen Branchentrend mit sinkenden Gewinnerwartungen für die meisten Wettbewerber./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.