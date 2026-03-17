Airbus Aktie
|171,68EUR
|1,46EUR
|0,86%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
170,56 €
|
Abst. Kursziel*:
31,92%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,06%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in Paris: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
16.03.26
|CAC 40 aktuell: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
|
16.03.26
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag seitwärts (finanzen.at)
|
16.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|11:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|171,96
|1,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|12:20
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:42
|OMV
|Barclays Capital
|11:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Fraport Sell
|UBS AG
|10:18
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Mutares Buy
|Warburg Research
|09:47
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|09:40
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|09:33
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:30
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:23
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|09:22
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:21
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|09:19
|BP Overweight
|Barclays Capital
|09:17
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:12
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|09:06
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:55
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:54
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|08:45
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Fraport Hold
|Warburg Research
|08:24
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:43
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:37
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|06:37
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.