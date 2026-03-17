Sartorius vz. Aktie
|222,50EUR
|14,80EUR
|7,13%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 257 Euro auf "Neutral" belassen. Der solide Mittelfristausblick entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb James Quigley am Dienstag vor dem Start des Kapitalmarkttags./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
257,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
218,10 €
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Abst. Kursziel*:
17,84%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
222,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,51%
|
Analyst Name::
James Quigley
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KGV*:
-
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