LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.