Fraport Aktie
|75,75EUR
|4,20EUR
|5,87%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
75,80 €
|
Abst. Kursziel*:
19,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
14:39
|ROUNDUP 2: Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
12:56
|AKTIE IM FOKUS 2: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:20
|JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro (dpa-AFX)
|
10:14
|ROUNDUP: Fraport will operatives Ergebnis weiter steigern - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)