NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Nahe Osten stehe für nur sechs Prozent der von Airbus und Boeing abgesetzten Flugzeuge, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise aber ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT



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