SAFRAN Aktie
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Geringere Investitionen der Fluggesellschaften wegen des Kriegs im Nahen Osten dürften vor allem Safran und das US-Luftfahrtkonzern RTX treffen, schrieb Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich seien die hohen Treibstoffpreise ein Problem für den internationalen Luftverkehr, seit Kriegsbeginn sei der Preis um fast zwei Drittel gestiegen. Ein Blick auf zurückliegende Krisen lasse jedoch darauf schließen, dass es wohl nicht zu einem längeren Rückgang des Flugverkehrs kommen dürfte./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 22:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
400,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
305,70 €
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Abst. Kursziel*:
30,85%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
308,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,83%
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Analyst Name::
Ken Herbert
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KGV*:
-
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