Porsche vz. Aktie

37,05EUR 0,08EUR 0,22%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

17.03.2026 19:58:54

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2025 sei bei dem Sportwagenbauer von Sondereffekten und einem Absatzrückgang geprägt gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sondereinflüsse ausgegrenzt, impliziere die Prognose für 2026 nun einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit). Dies überrasche wohl einige Anleger, die auf eine Trendwende gehofft hätten. Der Fokus richte sich nun auf eine Erholung im Jahr 2027, für die aber wohl erst Beweise notwendig seien./rob/tih/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
37,15 € 		Abst. Kursziel*:
4,98%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
37,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

