LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach einer Fachkonferenz mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Finanzvorständin Luisa Gómez?Bravo habe die Geschäftsaussichten und den Kapitalrahmen der spanischen Bank bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Widerstandsfähigkeit Mexikos, die Disinflation in der Türkei, laufende Aktienrückkäufe und der Fokus auf organisches Wachstum seien hervorgehoben worden./rob/tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT



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