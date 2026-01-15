Valeo Aktie

11,98EUR -0,36EUR -2,92%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 11:05:32

Valeo SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Valeo vor den am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie wurde aber auf "Hold" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte den Erwartungen des Zulieferers für die Autoindustrie entsprochen haben. Entsprechend sollten die Umsätze denen des Vorquartals entsprechen und die Margen im zweiten Halbjahr 2025 über denen des ersten liegen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,18 € 		Abst. Kursziel*:
6,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Valeo SA

mehr Nachrichten