Vestas Wind Systems A-S Aktie

25,09EUR 0,84EUR 3,46%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

14.01.2026 10:09:28

Vestas Wind Systems A-S Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,16 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
188,65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:20 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
10:17 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
08:26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
13.01.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
