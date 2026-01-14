Vestas Wind Systems A-S Aktie
|25,09EUR
|0,84EUR
|3,46%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
25,16 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
188,65 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
