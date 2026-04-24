Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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24.04.2026 17:02:16

Intel Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Halten
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 82,28 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
$ 81,08 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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