FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ





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