ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Analyst Gregor Kuglitsch beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Vereinbarung, eine Mehrheitsbeteiligung am Flughafen Edinburgh zu erwerben. Dies sei für den Infrastruktur-Konzern ein eher mittelgroßer Zukauf. Außerdem gab der Experte in seiner Studie einen Ausblick auf das erste Quartal, in dem er ein Umsatzwachstum nahe drei Prozent erwarte./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:43 / GMT



