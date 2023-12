NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci mit Verweis auf die gute Kursentwicklung von ihrer "Analyst Focus List" gestrichen. Das Kursziel hob Analystin Elodie Rall indes in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick von 124 auf 133 Euro an und beließ die Einstufung auf "Outperform". Nach einem generell überdurchschnittlichen Lauf 2023 bleibe das Umfeld für die europäischen Infrastruktur- und Bauunternehmen im neuen Jahr günstig. Die Aktienkurse lägen immer noch unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie und seien angesichts der vernünftigen Gewinnerwartungen attraktiv. Ralls bevorzugte Titel sind Getlink und Vinci. Dazu bewertet sie Eiffage und Aena weiter mit "Overweight". Vorsichtiger bleibt Rall indes für den Flughafenbetreiber Aeroports de Paris (ADP), den sie ebenso wie Konkurrent Fraport mit "Neutral" einstuft./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.