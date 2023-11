Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 40 auf 39 Euro leicht nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die Papiere des Stahlunternehmens wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz nach den vorgelegten Quartalszahlen von voest aber unverändert belassen.

Das operative Ergebnis (EBITDA) im abgelaufenen Jahresviertel des Unternehmens wurde als besser als erwartet bewertet. Die Deutsche Bank verweist auf eine eindrucksvolle Margenverbesserung im Stahlbereich.

Am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die voestalpine-Titel mit plus 0,58 Prozent bei 24,18 Euro.

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

