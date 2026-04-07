Volkswagen (VW) vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 140 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu VW schrieb er, dass er - getrieben vom Absatz in Europa - mit einem soliden Jahresstart rechne, wobei der Anteil der Elektrofahrzeuge die schwachen Retail-Umsätze in Nordamerika teilweise ausgeglichen haben dürfte./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,94 €
|
Abst. Kursziel*:
49,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,03%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:21
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
