Volkswagen Aktie

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Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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30.04.2026 09:22:02

Volkswagen (VW) vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Schuld seien die Markengruppe Progressive, das Lkw-Geschäft und Sonderbelastungen. Der Cashflow habe aber wegen Steuereffekten höher gelegen als gedacht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
85,76 € 		Abst. Kursziel*:
13,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
86,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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