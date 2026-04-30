Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Resultate hätten auf den ersten Blick unter den Erwartungen gelegen, was den Umsatz und das operative Ergebnis betreffe, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv überrascht habe der Autobauer aber mit dem Free Cashflow./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
85,76 €
|
Abst. Kursziel*:
16,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu (finanzen.at)