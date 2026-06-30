Vonovia Aktie
|21,23EUR
|-0,04EUR
|-0,19%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Trotz des abnehmenden Gegenwinds von der Zinsseite kämen die Aktien des Immobilienkonzerns weiter nicht in Schwung, schrieb Neil Green am Montagabend. Die Talsohle dürfte zwar erreicht sein. Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg brauche es Fortschritte mit Blick auf die strategischen Ziele sowie stabilere Zinsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,16 €
|
Abst. Kursziel*:
63,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,51%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
29.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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29.06.26
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
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26.06.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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26.06.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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26.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter (finanzen.at)
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26.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|21,23
|-0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Wienerberger Halten
|UBS AG
|29.06.26
|Danone Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG