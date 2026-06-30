Vonovia Aktie

21,23EUR -0,04EUR -0,19%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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30.06.2026 07:24:19

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Overweight" belassen. Trotz des abnehmenden Gegenwinds von der Zinsseite kämen die Aktien des Immobilienkonzerns weiter nicht in Schwung, schrieb Neil Green am Montagabend. Die Talsohle dürfte zwar erreicht sein. Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg brauche es Fortschritte mit Blick auf die strategischen Ziele sowie stabilere Zinsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,16 € 		Abst. Kursziel*:
63,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62,51%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.06.26 Vonovia Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 21,23 -0,19% Vonovia SE

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07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:37 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
29.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
29.06.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.06.26 Wienerberger Halten UBS AG
29.06.26 Danone Buy UBS AG
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.06.26 Volkswagen Neutral UBS AG
29.06.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
29.06.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Hermès Outperform Bernstein Research
29.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
29.06.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 Prosus Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
29.06.26 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 Nokia Underweight Barclays Capital
29.06.26 Infineon Overweight Barclays Capital
29.06.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
29.06.26 STMicroelectronics Equal Weight Barclays Capital
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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