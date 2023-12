HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 54 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Online-Modehändlers sei seit Jahresbeginn um knapp 50 Prozent gesunken, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. 2024 dürfte eine Wende hin zum Guten bringen. Er rechnet mit neuem Wachstum und einer Margenausweitung./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



